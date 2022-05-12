Литва відкликає посла з РФ і ліквідує консульство в Петербурзі

Про це інформують на сайті Delfi, з посиланням на зареєстрований 12 травня відповідний проєкт постанови уряду.

Литва звільнила від 1 червня Ейтвидаса Баярунаса з посади посла в Росії.

Уряд також має намір з 7 червня ліквідувати генеральне консульство Литви в Санкт-Петербурзі. Москва закрила його після рішення Литви вислати керівника російського посольства у Вільнюсі Олексія Ісакова та співробітників російського консульства в Клайпеді.

На початку квітня уряд Литви, у відповідь на різанину в передмісті Києва, вирішив понизити дипломатичне представництво між Литвою і Росією до комісарів і доручив послу залишити країну", – йдеться в повідомленні.

Також закривають російське консульство в Клайпеді.

4 квітня Литва відкликала посла з РФ, закрила російське консульство в Клайпеді та вислала очільника російської місії.

7 квітня посол Литви Вальдемар Сарапін повернувся до роботи в Києві.

Сейм Литви одностайно проголосував за визнання Росії терористичною державою.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у Росії від влади необхідно усунути не лише Володимира Путіна, але й змінити весь режим.

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