Про це повідомляє DW.

За словами представника литовського залізничного оператора LTG Cargo Мантаса Дубаускаса, компанія відновила транзит до Калінінградської області товарів, які внесені до санкційного списку ЄС.

Він зазначив, що Єврокомісія дозволила транзит підсанкційних товарів залізницею, проте автомобільні перевезення залишила під забороною.

17 червня залізниця Литви повідомила, що припиняє транзит до Калінінградської області.

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13 липня Єврокомісія оприлюднила роз'яснення щодо особливості транзиту в Калінінградську область.

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