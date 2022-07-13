Єврокомісія оприлюднила роз'яснення щодо особливості транзиту в Калініградську область

Про це йдеться у документі Європейської комісії.

"Ці вказівки підтверджують, що транзит санкційних товарів автомобільним транспортом російськими операторами заборонений згідно із заходами ЄС. Для залізничного транспорту не існує такої подібної заборони без шкоди для зобов’язань держав-членів здійснювати ефективний контроль", – йдеться в роз’ясненні.

У Єврокомісії пояснюють, що держави-члени ЄС можуть контролювати обсяг транзиту, орієнтуючись на середній показник за останні три роки, а також обмежувати "незвичайні потоки товарів чи схеми торгівлі". Таким чином мали б захищатись від обходу санкцій.

"Транзит санкційних товарів і технологій військового та подвійного призначення повністю заборонений у будь-якому випадку – незалежно від виду транспорту", – додають там.

Крім того, держави-члени повинні стежити, щоб санкційні товари, які рухаються транзитом, не потрапляли на територію ЄС. Єврокомісія підкреслює, що вони будуть нести відповідальність у разі обходу санкцій.

"У цьому світлі Комісія підкреслює важливість моніторингу двосторонніх торговельних потоків між Росією та Калінінградською областю, щоб гарантувати, що підсанкційні товари не можуть потрапити на митну територію ЄС", – підсумовують там.

Раніше стало відомо, що Литва має підготувати законодавство для виконання вказівок Єврокомісії щодо транзиту товарів до Калінінградської області Росії.

Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції

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