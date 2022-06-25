Лукашенко на зустрічі з Путіним сказав, що обмеження Литвою транзиту до Калінінграда є "схожим на оголошення війни"

Про це повідомляє ТАСС.

Лукашенко заявив, що йому "життєво важливо" обговорити з Путіним питання оборони. За його словами, Білорусь "стурбована конфронтаційною політикою" Польщі та Литви.

Лукашенко заявив, що обмеження Литвою транзиту до Калінінграда "подібні до оголошення війни"

Білоруський диктатор попросив Путіна допомогти із "дзеркальною відповіддю" на нібито польоти авіації НАТО з ядерною зброєю біля Білорусі.

"Я ставлю питання про те, щоб ми могли бути готові до всього, навіть до застосування найсерйознішої зброї для того, щоб захистити нашу Вітчизну - від Бреста та Владивостока", - сказав Лукашенко.

У відповідь на морську блокаду експорту українського зерна 17 червня 2022 року Литва заявила про намір обмежити залізничний транзит російських товарів до Калініграду. На думку офіційного Вільнюса, зробити це дозволяють європейські санкції.

При цьому РФ й надалі зможе необмежено ввозити будь-які вантажі Балтикою.

Своєю чергою Москва стала погрожувати силовим втручанням. В держдумі навіть з'явився законопроєкт про визнання недійсним проголошення незалежності Литви.

На Заході не виключають, що розблокувати транзит до Калінграду росіяни спробують шляхом загарбання Сувалкського коридору - вузької смуги польського-литовського прикордоння, що відокремлює колишню Східну Пруссію від Білорусі.