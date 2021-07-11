Литва відповіла на вимогу режиму Лукашенка видати Тихановську
Литва офіційно відмовила режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на вимогу видати лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську
Про це заявив генпрокурор Білорусі Андрій Швед в етері телеканалу "Білорусь 1", повідомляє Белта.
За його словами, Литва офіційно відмовилася видавати Світлану Тихановську.
"Що стосується партнерів з інших країн, то ми направили і надсилаємо відповідні документи. Поки реакції не спостерігаємо, за винятком громадянки Тихановської. Дійсно, надійшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви в її видачі, але в них немає ніякої мотивування, на підставі чого вони нам відмовили – тобто правових підстав ми в цьому не побачили", - сказав Швед.
- Нагадаємо, 11 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський провів неформальну зі Світланою Тихановською на протокольному заході Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі.
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