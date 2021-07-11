Литва відповіла на вимогу режиму Лукашенка видати Тихановську

Про це заявив генпрокурор Білорусі Андрій Швед в етері телеканалу "Білорусь 1", повідомляє Белта.

За його словами, Литва офіційно відмовилася видавати Світлану Тихановську.

"Що стосується партнерів з інших країн, то ми направили і надсилаємо відповідні документи. Поки реакції не спостерігаємо, за винятком громадянки Тихановської. Дійсно, надійшли документи, вже офіційно можу підтвердити, про відмову Литви в її видачі, але в них немає ніякої мотивування, на підставі чого вони нам відмовили – тобто правових підстав ми в цьому не побачили", - сказав Швед.