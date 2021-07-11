Кулеба розповів подробиці зустрічі Зеленського та Тихановської у Литві
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч із лідером білоруської опозиції Світланою Тихановською на протокольному заході Конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами Кулеби, зустріч Зеленського та Тихановської у Вільнюсі пройшла на одному з протокольних заходів конференції.
"Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава", - розповів Кулеба.
- Нагадаємо, 11 липня Світлана Тихановська заявила, що під час візиту Володимира Зеленського до Литви мала зустріч з президентом України.
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