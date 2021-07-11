Кулеба розповів подробиці зустрічі Зеленського та Тихановської у Литві

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами Кулеби, зустріч Зеленського та Тихановської у Вільнюсі пройшла на одному з протокольних заходів конференції.

"Під час неформального спілкування вона підійшла до президента України Володимира Зеленського, представилася і подякувала за те, що Україна підтримує білоруський народ. Наша держава дійсно щира і послідовна в цій підтримці. Ми бажаємо білорусам добра і зацікавлені в тому, щоб сусідня Білорусь розвивалася як демократична європейська держава", - розповів Кулеба.