Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів
Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів. Вони мають надійти в Україну найближчим часом
Про це повідомив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс після зустрічі голів МЗС Литви, України та Ірландії у Одесі, передає Радіо Свобода.
"Перша з них надійде вже найближчим часом. Збройні сили України самі краще знають, як їм краще використати цю військову допомогу", – заявив Ландсбергіс.
Литва вже передавала Україні БТР M113, ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, засоби індивідуального захисту, міномети, стрілецьку зброю та інше військове обладнання, в тому числі БПЛА Bayraktar TB2. Станом на липень 2022 року, за даними військового відомства Литви, Вільнюс надав Києву допомогу на суму близько 123 мільйони доларів.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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