Литва відправить Україні дві партії бронетранспортерів

Про це повідомив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс після зустрічі голів МЗС Литви, України та Ірландії у Одесі, передає Радіо Свобода.

"Перша з них надійде вже найближчим часом. Збройні сили України самі краще знають, як їм краще використати цю військову допомогу", – заявив Ландсбергіс.

Литва вже передавала Україні БТР M113, ПЗРК Stinger, протитанкові засоби, засоби індивідуального захисту, міномети, стрілецьку зброю та інше військове обладнання, в тому числі БПЛА Bayraktar TB2. Станом на липень 2022 року, за даними військового відомства Литви, Вільнюс надав Києву допомогу на суму близько 123 мільйони доларів.