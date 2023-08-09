Литва заморозила активи Росії та Білорусі на понад €100 млн

Про це повідомляє FNTT.

Санкції застосовано до 16 юридичних та фізичних осіб. Це дев'ять компаній із Росії, а також шість юридичних осіб і одна фізична особа з Білорусі. Загальна сума коштів, заморожених на рахунках російських компаній, становить понад 69,51 млн євро та 810 тис. дол. На рахунках білоруських компаній та фізичних осіб заморожено кошти на загальну суму 23,71 млн євро та 7,68 млн дол. відповідно.

Також блокування зазнали кошти, які намагалися перевести в Литву особи, які потрапили під обмежувальні заходи Євросоюзу. Сума таких коштів становить у різних валютах понад 1,33 млн євро, понад 1,583 млн дол. і понад 215 тис. рублів.