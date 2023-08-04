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Литва визнала 910 білорусів і 254 росіянина загрозою національній безпеці

4 серпня, 2023 п'ятниця
17:15
Світ Литва посилює санкції на транзит до Калінінграда

З листопаду 2022 року Литва визнала загрозою національній безпеці країни 1164 громадян Білорусі та Росії

Про це повідомляє LRT із посиланням на Департамент міграції Литви.

Зазначається, що після аналізу всієї інформації, яка була як публічно доступна, так і непублічна, встановлено, що 910 громадян Білорусі становлять загрозу національній безпеці Литви. 337 з них отримали відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання в країні, а 121 людині було відмовлено у зміні такого документа.

До того ж 205 білорусам анулювали раніше видані посвідки на тимчасове проживання, двом громадянам Білорусі відмовили у видачі дозволів на постійне проживання в Литві. Ще у чотирьох відкликали такі документи. А 241 білорусу відмовили у видачі литовської візи.

Також повідомляється, що 254 громадяни РФ були визнані загрозою національній безпеці Литви. З них 43 росіянам було відмовлено у видачі тимчасової посвідки на проживання в Литві, а 46 особам - у продовженні дійсності такого документа.

Крім того, 59 громадянам Росії були анульовані раніше видані посвідки на тимчасове проживання, а 52 росіяни втратили дозвіл на постійне проживання в Литві.

"Усім зазначеним 1164 іноземцям також заборонили в’їзд до Литви", - додали у повідомленні.

Вагнерівці в Білорусі та загроза для країн ЄС

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

У липні в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. А вже 14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці наступного дня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера. Згодом вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. А Пригожин відкликав відпустки вагнерівців та велів прибути в Білорусь до 5 серпня.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає розміщення найманців ПВК Вагнера у Білорусі серйозною загрозою.

Росія
Білорусь
Литва
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