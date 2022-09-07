Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні паркану на кордоні

Про це повідомляє зовнішньополітичне відомство Литви.

У Міністерстві заявляють, що білоруська влада сприяє пошкодженню паркана на кордоні та проникненню нелегальних мігрантів в країну.

Такі дії Литва розцінила як провокативні. Вони грубо порушують договір про правовий режим литовсько-білоруського державного кордону.

МЗС Литви зажадав від Білорусі якомога швидше вжити всіх необхідних заходів, щоб подібні інциденти не повторювалися в майбутньому.