Про це інформує AP.

"Рішення ліванського уряду в останню хвилину відкласти початок літнього часу на місяць до кінця мусульманського священного місяця Рамадан призвело до масової плутанини", – пише відомство.

Повідомляється, що деякі установи запровадили зміни, а інші відмовилися.

В країні, яка знаходиться всього за 88 кілометрів у найширшій точці, багато ліванців опинилися в неприємному положенні, адже робота й шкільний графік у різних часових поясах.

У деяких випадках дебати набували сектантського характеру, коли багато християнських політиків та установ, включаючи найбільшу Маронітськау церкву, відкидали цей крок уряду.

Ліван зазвичай переводить годинник вперед на годину в останню неділю березня, що узгоджується з більшістю європейських країн.

Однак у четвер уряд оголосив про рішення прем'єр-міністра Наджиба Мікаті перенести початок літнього часу на 21 квітня.

"Причин для прийняття рішення не було надано, але відео зустрічі Мікаті зі спікером парламенту Набіхом Беррі, яке просочилося в місцеві ЗМІ, показало, що Беррі просить Мікаті відкласти впровадження літнього часу, щоб дозволити мусульманам порушити свій пост рамадану на годину раніше", – розповідають у відомстві.