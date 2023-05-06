"Ліверпуль" переміг "Брентфорд" і впритул наблизився до зони ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 1:0. На 13-й хвилин Вірджил Ван Дейк віддав результативну передачу на Мохаммеда Салаха.

У турнірній таблиці АПЛ "Ліверпуль" тепер перебуває на відстані 1 балу до зони Ліги чемпіонів. Проте у "Ньюкасла" та "Манчестер Юнайтед", які випереджають ліверпульців, ще два матчі у запасі.

"Брентфорд" перебуває на 9-й сходинці. У команди немає шансів вийти в єврокубки, чи вилетіти з АПЛ.

Англійська Прем'єр-ліга

35-й тур

6 травня

"Ліверпуль" - "Бренфторд" 1:0

Гол: Салах, 13