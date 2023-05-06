"Ліверпуль" переміг "Брентфорд" і впритул наблизився до зони ЛЧ
У 35-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" мінімально здолав "Брентфорд"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Ліверпуля" з рахунком 1:0. На 13-й хвилин Вірджил Ван Дейк віддав результативну передачу на Мохаммеда Салаха.
У турнірній таблиці АПЛ "Ліверпуль" тепер перебуває на відстані 1 балу до зони Ліги чемпіонів. Проте у "Ньюкасла" та "Манчестер Юнайтед", які випереджають ліверпульців, ще два матчі у запасі.
"Брентфорд" перебуває на 9-й сходинці. У команди немає шансів вийти в єврокубки, чи вилетіти з АПЛ.
Англійська Прем'єр-ліга
35-й тур
6 травня
"Ліверпуль" - "Бренфторд" 1:0
Гол: Салах, 13
- 6 травня у 35-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" переміг "Борнмут".
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