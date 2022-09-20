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Ліз Трасс заявила про "рекордну британську підтримку" України у 2022 році

20 вересня, 2022 вiвторок
23:38
Світ Ліз Трасс

Серед іншого підтримка України у війні з Росією передбачатиме передачу додаткових британських реактивних систем залпового вогню

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

"Велика Британія вже є другим найбільшим військовим донором для України, виділяючи 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2022 році. Починаючи з 2015 року, ми підготували 27 тис. військовослужбовців Збройних сил України, а за останній рік ми надали сотні ракет, п’ять систем ППО, 120 бронетехніки та понад 200 тис. одиниць несмертельної військової техніки", - сказала Ліз Трасс у Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН.

Лідерка Великої Британії наголосила, що минулого тижня відбулося найбільше комерційне транспортування боєприпасів з часів Другої світової війни, десятки тисяч артилерійських боєприпасів, наданих її країною, відправилися на лінію фронту в Україні.

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"Конкретний характер військової підтримки Великої Британії у 2023 році буде визначено, виходячи з потреб Збройних сил України. Проте очікується, що він включатиме таке обладнання, як ракетні системи залпового вогню, вже наданих Україні Великою Британією та іншими, яке дозволило Україні повернути понад 3000 квадратних кілометрів території за останні дні", - сказала Ліз Трасс.

Британська прем'єр-міністр наголосила: "Перемоги України за останні тижні надихають. Знову і знову ці сміливі люди кидали виклик тим, хто сумнівався, і показували, на що вони здатні. Їм потрібна військова, економічна та політична підтримка. Моє послання народу України таке: Велика Британія й надалі буде за вами на кожному кроці. Ваша безпека – наша безпека".

  • 8 вересня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна відправить в Україну понад 120 машин для транспортування військових вантажів.

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