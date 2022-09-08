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Велика Британія відправить в Україну понад 120 машин для транспортування військових вантажів, - Уоллес

8 вересня, 2022 четвер
23:37
війна з Росією На фото Олексій Резніков та Бен Воллес

Великобританія передасть Україні понад 120 машин для вирішення логістичних завдань

Про це заявили сьогодні у британському Міноборони, пише BBC.

Вантажні платформи матимуть змогу швидко перевозити на великі відстані військове обладнання, включаючи бронетехніку.

У відомстві розраховують, що ці платформи допоможуть ЗСУ швидше перекидати військове оснащення, зокрема, поставлені Британією раніше системи РСЗВ або БМП Stormer.

Також до пакету допомоги входять інші транспортні машини.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив про постачання під час засідання на базі "Рамштайн", де відбувається зустріч країн, які допомагають Україні відобразити російську агресію.

Уоллес у Рамштайні зустрівся з представниками понад 30 країн.

 "Ми хочемо ясно сказати, що не зупинимося, що наша рішучість не ослабне, ми продовжимо допомагати Україні, хоч би скільки часу це зайняло", - сказав Уоллес.

  • Нагадаємо, у Пентагоні розповіли, яка зброя увійшла в новий пакет допомоги Україні на $675 млн. Перелік

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