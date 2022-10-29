Лобові атаки на Херсон недопустимі, місто потрібно брати в облогу, - військовий експерт Черник
Як тільки ЗСУ візьмуть у повний вогневий мішок Херсон і будуть перебивати не лише воєнне постачання, а й продовольство, - угруповання росіян буде виснажене
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.
"Я не є прихильником концепції, що ворог покине Херсонщину. На мій погляд, битва за Херсон таки буде. Питання у характері бойових дій. Я є палким прихильником облоги, а не штурму в лоб", - заявив він.
Черник пояснив своє бачення облоги міста.
"Нарощуємо наш артилерійський потенціал і потенціал РСЗВ. Нова допомога від США посилить забезпечення ЗСУ артбоєприпасами, у першу чергу - розумними. Понад 500 снарядів, це багато. Далі має бути поступове підсування бронетанкової техніки і відрізання всіх можливих шляхів для забезпечення Херсону. Як тільки ми візьмемо у повний вогневий мішок місто і будемо перебивати не суто воєнне постачання, а й продовольство, - угруповання буде виснажене. Воно або буде знищене, або взяте у полон. На мій погляд, лобові атаки недопустимі", - зазначив експерт.
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