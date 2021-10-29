"Локальні релігійні лідери виступають проти": Кузін назвав причини низької COVID-вакцинації у територіальних громадах

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

Кузін зазначив, що на сьогодні близько 30 проблемних територіальних громад, які потребують більшої уваги з точки зору епідемічного спостереження або протиепідемічних заходів. За його словами, перш за все, спалахи відбуваються на великих підприємствах з нещепленим персоналом або ігноруванням карантинних заходів.

"Друга велика проблема на рівні громад – локальні релігійні лідери, які активно виступають проти вакцинації. Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада чи не хоче вакцинуватись, чи повністю ігнорує заходи профілактики", - зауважив він.

За словами головного санлікаря країни, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримує заходи з вакцинації. Зараз МОЗ працює з проблемними випадками.

"Певні проблеми з точки зору комунікації ми спостерігаємо з боку УПЦ МП, з якою досить складно працювати. Треба відзначити, що антивакцинальні настрої зазвичай не викликані великими церквами. Це або якісь локальні церкви, або, по суті, особиста думка локальних лідерів", - додав Кузін.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від COVID-19.

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