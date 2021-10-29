"Локальні релігійні лідери виступають проти": Кузін назвав причини низької COVID-вакцинації у територіальних громадах
Головний санлікар України Ігор Кузін заявив, що окремі релігійні лідери в регіонах виступають проти вакцинації, а потім у цих місцях фіксують спалахи захворюваності на коронавірус
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".
Кузін зазначив, що на сьогодні близько 30 проблемних територіальних громад, які потребують більшої уваги з точки зору епідемічного спостереження або протиепідемічних заходів. За його словами, перш за все, спалахи відбуваються на великих підприємствах з нещепленим персоналом або ігноруванням карантинних заходів.
"Друга велика проблема на рівні громад – локальні релігійні лідери, які активно виступають проти вакцинації. Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада чи не хоче вакцинуватись, чи повністю ігнорує заходи профілактики", - зауважив він.
За словами головного санлікаря країни, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримує заходи з вакцинації. Зараз МОЗ працює з проблемними випадками.
"Певні проблеми з точки зору комунікації ми спостерігаємо з боку УПЦ МП, з якою досить складно працювати. Треба відзначити, що антивакцинальні настрої зазвичай не викликані великими церквами. Це або якісь локальні церкви, або, по суті, особиста думка локальних лідерів", - додав Кузін.
- Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від COVID-19.
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