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Ломаченка внесли у Реєстр зрадників України

4 січня, 2023 середа
00:54
Спорт Василь Ломаченко

Боксер Василь Ломаченко внесений до Реєстру держзрадників, що ведеться Рухом ЧЕСНО

Про це повідомляє "Рух ЧЕСНО".

"Підставою для внесення боксера до Реєстру стала його публікація в Інстаграм відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату. У своїй проповіді Лонгін говорить про те, що "українська держава розпочала війну проти Бога, проти церкви господньої та проти українського народу", що є одним із ключових наративів російської пропаганди щодо низки обшуків СБУ у приміщеннях московського патріархату", - пояснюють у ЧЕСНО.

Ломаченко ж у соцмережах закликав підписників показати "наскільки ми вірні Батькові нашому небесному і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні, і чи віримо ми взагалі по справжньому в Бога, і наскільки ми віддані Йому".

Після хвилі критики Ломаченко зробив ще один пост із ключовим повідомленням: "Той, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Усі мають вуха, але не всі мають вуха, щоб слухати".

"Публічність накладає певні соціальні зобов'язання і на спортсменів, адже вони є кумирами наших дітей, і впливають на думку молодого покоління. Важко повірити, що зірки нашого спорту самостійно не в змозі визначити, хто з ким воює вже майже 9 років, хто почав війну, хто є державою-терористом. Це вже позиція людини. Поширення фейків російської пропаганди завдає шкоди нашій країні не менше, ніж ракети і шахеди", — говорить лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська. 

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Серед спортсменів, які раніше були внесені у Реєстр держзрадників, є ексфутболіст збірної України, "Шахтаря" і "Баварії" Анатолій Тимощук, який зараз є тренером пітерського "Зеніту". 

На початку повномасштабного вторгнення РФ Василь Ломаченко вступив до лав тероборони Білгород-Дністровського.

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Україна
Бокс
УПЦ МП
Василь Ломаченко
війна з Росією
державна зрада
держзрада
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