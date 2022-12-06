Ломаченко виклав привітання з Днем ЗСУ, але знову натрапив на критику
Боксер Василь Ломаченко оприлюднив вітання з Днем ЗСУ, але був розкритикований за те, що опублікував пост російською мовою
Привітання Ломаченко виклав у Instagram.
Це фото українських військових з написом з Днем Збройних Сил України російською мовою.
"Зі святом! Ангела охоронця! З Богом!" - написав Ломаченко.
Користувачі привітали такий пост боксера, якого критикували за відсутність безпосереднього засудження РФ за повномасштабну агресію проти України. Водночас Ломаченка розкритикували за те, що публікація написана недержавною мовою.
- 2 грудня Василь Ломаченко показав, як випікає проскурки у Києво-Печерські лаврі на наступний день після того, як проти УПЦ МП було запроваджено санкції РНБО.
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