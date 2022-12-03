Ломаченко виклав фото з Київсько-Печерської лаври на наступний день після запровадження санкцій проти УПЦ МП
Боксер Василь Ломаченко показав, як випікає проскурки у Києво-Печерські лаврі на наступний день після того, як проти УПЦ МП було запроваджено санкції РНБО
Ломаченко виклав світлини в Instagram.
На знімках він в одягу пекаря випікає проскурки. Фото колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях оприлюднив на наступний день після того, як проти Української православної церкви московського патріархату Радою національної безпеки і оборони України було запроваджено санкції.
Ломаченко жодним чином не прокоментував допис, лише виклав емодзі з православним хрестом.
- 2 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.
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