Ломаченко виклав світлини в Instagram.

На знімках він в одягу пекаря випікає проскурки. Фото колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях оприлюднив на наступний день після того, як проти Української православної церкви московського патріархату Радою національної безпеки і оборони України було запроваджено санкції.

Ломаченко жодним чином не прокоментував допис, лише виклав емодзі з православним хрестом.

2 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них.

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