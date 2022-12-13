Ломаченко підтримав митрополита УПЦ МП, проти якого РНБО запровадила санкції

Ломаченко виклав спільне фото з Лукою в Instagram.

Він також написав рядки, які вочевидь адресуються на підтримку митрополиту московського патріархату та закликав пам'ятати, що "наша робота належить не начальнику, а Господу".

"Ми не повинні звертати увагу на те, хто дає нам завдання, ми повинні знати, що будь-яка справа тут, на землі, у всесвіті – справа від Господа, і нам слід виконувати її від щирого серця, без залишку. Коли ми так працюємо, ми звільняємось від внутрішнього опору. Тоді кожен наш вчинок стає на користь кожному, починаючи з членів нашої родини, усім, з ким би ми не знаходилися.

Потрібно пам'ятати, що ми працюємо за бажанням і з волі Божої, і наша робота належить не начальнику, а Господу. Коли ми це зрозуміємо, робота піде мирно, без невдоволення, тому що не можна противитися Господу і його волі", - написав Ломаченко.

У серпні 2022 року Василь Ломаченко опублікував у Instagram інтерв'ю митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки із суперечливими заявив про війну РФ проти України.

11 грудня президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради національної безпеки та оборони проти семи представників УПЦ МП.

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