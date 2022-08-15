Ломаченко виклав у Instagram нове відео зі скандальним митрополитом московського патріархату
Український боксер Василь Ломаченко опублікував у Instagram другу частину інтерв'ю митрополита Запорізького та Мелітопольського УПЦ МП Луки
Відео Ломаченко оприлюднив у Instagram.
Інтерв'ю, яке Лука дає російській службі bbc, датоване березнем. У ньому священнослужитель стверджує, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ, ПАРЄ за допомогою України ухвалила резолюцію, яка оголошує терор усім противникам ЛГБТ.
Він також заявляє, що в українських містах "замість того, щоб молитися Богу, розклеюють плакати з матами, тому не треба дивуватися, коли вони руйнуватимуться бомбами".
Першу частину інтерв'ю Ломаченко опублікував під назвою "Вбивство - гріх", другу -
"Якщо Бог з нами, то яка різниця, хто проти нас?".
Василь Ломаченко після повномасштабного вторгнення РФ залишився в Україні та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському, Одеської області.
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