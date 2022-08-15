Відео Ломаченко оприлюднив у Instagram.

Інтерв'ю, яке Лука дає російській службі bbc, датоване березнем. У ньому священнослужитель стверджує, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ, ПАРЄ за допомогою України ухвалила резолюцію, яка оголошує терор усім противникам ЛГБТ.

Він також заявляє, що в українських містах "замість того, щоб молитися Богу, розклеюють плакати з матами, тому не треба дивуватися, коли вони руйнуватимуться бомбами".

Першу частину інтерв'ю Ломаченко опублікував під назвою "Вбивство - гріх", другу -

"Якщо Бог з нами, то яка різниця, хто проти нас?".

Василь Ломаченко після повномасштабного вторгнення РФ залишився в Україні та вступив до лав тероборони у Білгород-Дністровському, Одеської області.

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