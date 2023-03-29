Ломаченко дізнався остаточну дату і місце бою проти абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.

За інформацією джерела, бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня.

Поєдинок між Василем Ломаченком та Девіном Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.