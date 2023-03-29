Ломаченко дізнався остаточну дату і місце бою проти абсолютного чемпіона світу
20 травня відбудеться бій Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Про це повідомляє інсайдер Майкл Бенсон.
За інформацією джерела, бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня.
Поєдинок між Василем Ломаченком та Девіном Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.
- 14 січня стало відомо, що Хейні погодився провести поєдинок проти Ломаченка у травні 2023 року.
- У лютому повідомлялось, що колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко розпочав у США підготовку до бою проти американця Девіна Хейні.
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