Ломаченко - Коммі: промоутер Усика дав несподіваний прогноз на бій

Про це Красюк заявив у інтерв'ю YouTube-каналу ББ.

За його словами, 11 грудня бій з Коммі буде для Ломаченка складнішим, ніж ймовірна зустріч з новим абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Камбососм.

"Камбосос для Василя буде набагато легшою прогулянкою, ніж Коммі. Він буде зручним для нього. Він за всіма параметрами гарний, але жоден із них у нього не зашкалює, як, наприклад, у Василя зашкалюють параметри інтелекту, реакції та роботи ніг. Немає приблизно рівних йому в цій вазі", - сказав Красюк.

Він додав, що Коммі передовсім незручний для Ломаченка через свої габарити - на 3 см вищий зріст та на 14 см більший розмах рук - 173 см та 180 см, відповідно.

"Коммі більш незручний через антропометрію та кострубатий правий удар, який іноді важко побачити. Факт залишається фактом: для Ломаченка Камбосос набагато зручніший суперник, ніж Коммі", - переконаний Красюк.

Бій Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку (США).

Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).



Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.

7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.

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