Ломаченко - Коммі: промоутер Усика дав несподіваний прогноз на бій
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що ганець Річард Коммі здатен створити українцю Василю Ломаченку більше проблем, ніж новий абсолютний чемпіон світу австралієць Джордж Камбосос
Про це Красюк заявив у інтерв'ю YouTube-каналу ББ.
За його словами, 11 грудня бій з Коммі буде для Ломаченка складнішим, ніж ймовірна зустріч з новим абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Камбососм.
"Камбосос для Василя буде набагато легшою прогулянкою, ніж Коммі. Він буде зручним для нього. Він за всіма параметрами гарний, але жоден із них у нього не зашкалює, як, наприклад, у Василя зашкалюють параметри інтелекту, реакції та роботи ніг. Немає приблизно рівних йому в цій вазі", - сказав Красюк.
Він додав, що Коммі передовсім незручний для Ломаченка через свої габарити - на 3 см вищий зріст та на 14 см більший розмах рук - 173 см та 180 см, відповідно.
"Коммі більш незручний через антропометрію та кострубатий правий удар, який іноді важко побачити. Факт залишається фактом: для Ломаченка Камбосос набагато зручніший суперник, ніж Коммі", - переконаний Красюк.
Бій Ломаченко - Коммі відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку (США).
Джордж Камбосос 28 листопада переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
- Нагадаємо, 6 грудня Джордж Камбосос заявив, що бій з Василем Ломаченком не є для нього пріоритетним.
- 7 грудня промоутер Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що хоче бачити наступним суперником українського боксера американця Шакура Стівенсона.
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