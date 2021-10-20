Ломаченко першим з українських спортсменів набрав 2 млн підписників у Instagram

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 20 жовтня, у Instragram-акаунті Василя Ломаченка трапилась важлива подія. Він набрав 2 млн підписників і став першим українцем, кому підкорився цей показник.



На другому місці в рейтингу популярних українських спортсменів розмістився Олександр Усик (1,6 млн), який нещодавно випередив Олександра Зінченка (1,4 млн). Четверта позиція у Андрія Шевченка (1 млн), П'ята - Еліна Світоліна (827 тис.)





Василь Ломаченко 11 грудня зустрінеться з ексчемпіоном світу за версією IBF (Міжнародної боксерської федерації) Річардом Коммі з Гани.

Нагадаємо, 6 жовтня Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

12 жовтня Ломаченко заявив, що його головною метою у легкій вазі є перемога над Теофімо Лопесом.

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