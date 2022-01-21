"Ломанемо так, що мало не здасться": Лукашенко пригрозив Заходу через можливі санкції проти Росії та Білорусі

Про це передає Белта.



Лукашенко заявив, що якщо проти Росії та Білорусі почнуть "розгортати армії, ставити на межу виживання різними видами санкцій, залякувати та погрожувати", то у відповідь ці дві країни "ломануть так, що мало не здасться".



"Тому з нами не треба зв'язуватись. Нас неможливо перемогти. Не треба нас смикати. Ще раз повторюю, якщо хтось не збагнув: мало не здасться. Я не погрожую, я просто попереджаю: боронь вас господь", - сказав самопроголошений президент Білорусі.



Крім того, Лукашенко заявив, що Білорусь та Росія не хочуть війни. На його думку, це співзвучно із позицією керівництва Росії.

Нагадаємо, 17 січня Лукашенко звинуватив Україну в стягуванні "радикалів" до кордону. СБУ спростувала цю заяву та назвала її "маніпуляцією".

18 січня прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Вашингтон не виключає жоден із варіантів санкцій стосовно Російської Федерації на випадок, якщо вона здійснить вторгнення в Україну.

20 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що поведінка РФ вказує на те, що російська сторона не готова іти на діалог, та запевнила, що на Росію чекають серйозні наслідки, якщо вона продовжуватиме агресивну політику проти України.

Також 20 січня повідомлялося, що супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові знімки скупчення російських військ біля кордонів України на полігонах у Клімовому, Єльні, Клинцях і Погоновому.