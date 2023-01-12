Про це повідомляє з посиланням на заяву колишнього голови Генштабу Великої Британії, генерала Річарда Даннатта.

"Здається, що 12 танків - це занадто символічно, і я б запропонував надіслати 25 або 30, або навіть 50, що мало б реальні наслідки", - сказав він.

За його словами, Україна, швидше за все, побачить "певну форму наступу" Росії наприкінці зими або на початку весни, тому додаткова підтримка з боку Заходу потрібна "все більше і більше".

"Якщо ми вирішимо дати їм танки й БМП, вони повинні бути достатньо сильними, щоб здійснити значний контрнаступ. Якщо вони зможуть це зробити, є шанс, що вони зможуть просто завдати вирішальних ударів по росіянах, можливо, навіть зламати моральний дух російських солдатів", - додав він.

Даннатт наголосив, що кінець війни має настати на полі бою, і "це те, про що зараз йдеться".

"Тож суть полягає в тому, що Захід, Америка, Франція, Британія, Німеччина повинні створити тил і забезпечити наступальні можливості українцям, щоб вони могли провести ефективний контрнаступ, зламати волю російської армії й фактично виграти цю війну", - сказав він.

11 січня речник уряду Великої Британії повідомив, що прем'єр країни Ріші Сунак звернувся до міністра оборони з проханням "пришвидшити підтримку України, включаючи надання танків". Британія розглядає можливість постачання танків Challenger 2.

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