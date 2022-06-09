Лондонські фірми виявили закордонні активи сотні посадовців Росії, на які можна накласти наступні санкції, – Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

"Цей крок є частиною міжнародних спроб вдарити Росію економічними заходами, оскільки Москва продовжує військовий наступ на Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що активно російські активи почали шукати після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українське посольство у Великій Британії сконтактувало з однією з фірм із проханням допомогти шукати незаконні російські активи. Згодом посольство розпочало співпрацю ще з декількома компаніями.

Одна з лондонських фірм зібрала інформацію про щонайменше 100 росіян, проти яких можна ввести санкції. Імена високопоставлених політичних і військових діячів передали посольству України, щоб Київ міг закликати іноземні уряди до нових санкцій.

Експерти націлились на високопоставлених, але не надто публічних, чиновників, російських військових та членів їхніх родин. Вони мають активи на мільйони фунтів у Лондоні або півдні Франції. Зокрема юристи перевіряють дані про їхніх дітей, які навчаються у закордонних приватних школах.

Під час пошуку активів юристи використовували, наприклад, дані, що витікали, зокрема "Панамські документи". Інформацію перевіряють із декількох джерел, щоб перевірити, чи була отримана власність законним шляхом.

І в лондонських компаніях, і в українському посольстві відмовились називати імена посадовців, оскільки це може підірвати дію можливих санкцій.

Нагадаємо, Євросоюз створив спеціальну групу для розслідування справ росіян та білорусів, що потрапили під санкції.

Російські олігархи, які потрапили під санкції, зараз намагаються позбутися їх через суди. Так Алішер Усманов та його дві сестри очікують на проміжне рішення Суду ЄС, в якому сподіваються отримати призупинення обмежень до остаточного рішення.

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