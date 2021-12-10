Лондонський суд дозволив екстрадицію засновника WikiLeaks Ассанжа до США

Про це повідомляє The Guardian та Sky News.



Видання зазначають, що рішення Верховного суду Лондона скасовує винесене раніше цього року, яким екстрадиція Ассанжа заборонялася через проблеми з психічним здоров'ям та ризики самогубства в американській в'язниці.



Адвокати Ассанжа залишають можливості для оскарження рішення про екстрадицію.



За всіма звинуваченнями Асанжу загрожує до 175 років ув'язнення.



Довідка: Джуліан Асандж заснував WikiLeaks у 2006 році. Інтернет-активіст став відомий після публікації на WikiLeaks надсекретних даних про шпигунські скандали, корупцію у вищих колах влади, військові злочини та дипломатичні таємниці, його звинувачують в найбільшому в історії США витоці секретної інформації.



Зокрема, у 2010 році Асандж опублікував відео, де літаки США в Багдаді вбивають мирних жителів. Тоді серед загиблих виявилися й журналісти Reuters. Крім цього, на WikiLeaks оприлюдинили розсекречені документи Держдепу США й Пентагону, які викрили діяльність США на Близькому Сході.



У 2016 році WIkiLeaks опублікував електронні листи Гілларі Клінтон, з яких стало відомо, що вона користувалася особистою поштою для обговорення державних справ, поки перебувала на посаді держсекретаря США. Деякі критики Асанжа заявляють, що через це на виборах президента Америки 2016 року здобув перемогу Дональд Трамп.

Нагадаємо, що 11 квітня 2019 року британські поліцейські заарештували в Лондоні засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

Скотленд-Ярд пояснив, що Ассанж був заарештований в Лондоні за запитом США.

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж був позбавлений притулку через порушення міжнародних конвенцій і агресивну поведінку.

11 червня 2019 влада США направила у Велику Британію офіційний запит про екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

14 червня 2019 суд щодо екстрадиції Ассанжа перенесли.

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