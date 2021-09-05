Лопес передумав давати реванш Ломаченку

Про це повідомляє Sky Sports Boxing у twitter.

За його словами, він не має наміру вдруге зустрічатися з українцем, попри заяви свого батька та тренера Теофімо Лопеса-старшого, що реванш відбудеться.

"Перемога над Ломаченко зробила мене королем легкого дивізіону. Зараз Василь намагається битися з моїми недоїдками, намагається повернутися і очистити своє ім'я. Досить кумедно, що всі вважають, ніби він знову отримає бій зі мною. Я дивлюся тільки вперед, ми вже пройшли цей етап", - сказав Лопес.

Він додав, що має на меті зустрітися з іншим абсолютним чемпіоном світу - британцем Джошем Тейлором, який володіє чотирма титулами у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).

"Тепер ми дивимося в бік більших і важливих речей на зразок бою з Джошем Тейлором та іншими хлопцями. Реваншу не буде. Якби я програв, то він би взагалі ніколи не дав мені такої можливості . Так чому ж я повинен йому її надавати? Я не буду цього робити", - запевнив Лопес, який переміг Ломаченко у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) у жовтні 2020 року.



"WHY SHOULD I REMATCH HIM?"????@TeofimoLopez says he will leave @VasylLomachenko behind to fight his "leftovers" ????????



Does Loma deserve a second fight? pic.twitter.com/JcAMJoaIAh — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 4, 2021