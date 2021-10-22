Лопес показав безжальний удар, який отримав під час челенджу від "Гори" з "Гри престолів"

Відео Лопес виклав у Instagram.

Під час челенджу, Бьорнссон випробовує на міцність прес його учасників. Лопес після удару 200-кілограмового ісландця похитнувся, але встояв на ногах.

Хафтор Бьорнссон у 2021 році дебютував на боксерському рингу у виставковому поєдинку. Він відомий завдяки ролі Грегора Клігана на прізвисько "Гора" у серіалі "Гра престолів".

Теофімо Лопес є абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

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