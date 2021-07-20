Лопес вирішив відмовитися від титулу IBF заради реваншу з Ломаченком

Про це заявив інсайдер Майк Коппінджер, повідомляє vRINGe.com.

За його словами, бій між Лопесом та Камбососом, в якому американець має провести обов'язковий захист титулу чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) у легкій вазі (до 61,2 кг), опинився на межі зриву.

"Не думаю, що бій відбудеться. Менеджер Лопеса Девід Маквотер не приховує, що вони вважають за краще відмовитися від пояса за версією IBF та категорично проти того, щоб відправитися на бій в Австралію і проходити там обов'язковий 14-денний карантин", - сказав Коппінджер.

Він додав, що все йде до того, що бій Лопес - Камбосос, який перенесли з червня на невизначений термін через коронавірус у американця, не відбудеться.

"Подивимося, як на ситуацію відреагують у IBF. Але станом на сьогодні цей бій не відбудеться. У Top Rank щосили говорять про реванш Лопес - Ломаченко. І мені подобається цей варіант. Упевнений, другий бій буде кращий за перший", - заявив Коппінджер.

У жовтні 2020 року Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в поєдинку за титули WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF.

Нагадаємо, 27 червня Василь Ломаченко переміг у Лас-Вегасі японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Ломаченко після перемоги над Накатані заявив, що домовився про реванш з Лопесом.

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