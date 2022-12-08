Льотчик Karaya, який збив 5 "шахедів" над Вінницею і катапультувався, став Героєм України
Пітол літака-винищувача Вадим Ворошилов нагороджений званням Героя України та орденом "Золота зірка"
Про це свідчить оприлюднений указ президента.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору, – йдеться в документі.
Пілот з позивним "Karaya" 12 жовтня знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.
"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", – написав згодом льотчик в Instagram.
Після того командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.
- Льотчик Karaya, який 12 жовтня збив 5 "шахідів" над Вінничиною, розповів історію свого позивного.
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