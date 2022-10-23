Льотчик Karaya із Кременчука пояснив, що значить його позивний

Про це повідомив голова ГО Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО та керівник Музею військової історії Кременчука Володимир Поляков у своєму facebook.

Справжнє ім'я льотчика - Вадим Ворошилов. За словами Вадима, на які посилається Поляков, Karaya - це позивний найрезультативнішого льотчика-винищувача Другої світової війни та й взагалі за всю історію авіації Еріха Гартманна.

"Якщо дослівний переклад з німецької, то це "кохана", але воно не використовувалось за даним значенням. У Гартманна був цей позивний, коли він був командиром авіаційної ескадрильї: Karaya-1, в решти льотного складу винищувачів були Karaya-2,3,4… в залежності від бойового порядку в строю та інше", - йдеться в повідомленні.

Ворошилов розповів, що Гартманн після війни майже 10 років був у засланні в Радянському Союзі, а після повернення до ФРН став "батьком" сучасної реактивної винищувальної авіації - вся тактика ведення бойових дій, яка лягла за основу і досі використовується, була написана саме ним.

Такий вибір позивного український льотчик пояснює тим, що після вторгнення у 2014 році РФ на територію Луганської та Донецької областей, окупанти почали називати українців "неонацистами", тому Ворошилов і вирішив жартома взяти цей позивний, яким користується досі.

Вадим Ворошилов зазначив, що дозволяє публікувати цю історію, аби "не було подвійного тлумачення".

Karaya - український льотчик-винищувач, який 12 жовтня 2022 року знищив п'ять іранських дронів: три - на Півдні України та два - над Вінницею. Був вимушений катапультуватися на Вінничині, перед тим відвівши літак від населеного пункту. Має власний YouTube-канал, де публікує відео своїх польотів.

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