Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції

Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції

27 грудня, 2023 середа
22:17
Війна з Росією Дмитро Лубінець, омбудсман

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що запропонований законопроєкт про мобілізацію містить норми, що суперечать Конституції

Про це Дмитро Лубінець сказав в етері телемарафону.

"Я завжди ставлюся до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави й не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене. Це, я так розумію, відбуватиметься не на етапі підготовки на рівні Кабміну, а на етапі підготовки до розгляду в комітеті... Саме тому я чекаю офіційного направлення цього законопроєкту до мене: ми ретельно його вивчатимемо і я робитиму свої заперечення", - сказав омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, йдеться про низку обмежень, передбачених у законопроєкті щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. 

"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно", - йдеться у заяві.

Дмитро Лубінець наголосив, що ми не можемо дійти до стану, коли воюючи проти РФ, перетворимося на щось схоже на Росію

"З одного боку, ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян, ми воюємо проти РФ. Але ми не можемо дійти до того самого стану, що воюючи проти РФ, перетворимося на щось, схоже на РФ. Коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець", - додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.

  • Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.
  • 19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
  • 25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про удосконалення процедури мобілізації.
Україна
Омбудсмен
ЗСУ
мобілізація
Конституція України
Військові новини
Читайте також:
25 грудня, 2023 понедiлок
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання
мобілізація
26 грудня, 2023 вiвторок
Мобілізувати ми можемо багато, проте чим забезпечувати цих людей - питання відкрите, - економіст Пендзин
Карта. Куп'янськ_2012
26 грудня, 2023 вiвторок
Полонений з армії РФ розповів про плани загарбників на Куп'янському напрямку, - офіцер "Легіону Свободи"
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.59
    Купівля 37.59
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 41.24
    Продаж 42.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 грудня
22:55
На фото: Шакіра
В Колумбії встановили пам’ятник Шакірі
22:45
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
США оголосили про допомогу Україні на $250 млн. Деталі
22:04
на фото голова МЗС Бразилії Мауро Вієйра
"Не думаю, що це можливо", - глава МЗС Бразилії про арешт Путіна в разі його візиту до країни
21:59
Ексклюзив
Денис Шмигаль
Люди далекі від мобілізації 2014 й 2022 років писати відповідний закон не можуть, - генерал-майор Кривонос
21:43
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Законопроєкт про мобілізацію неконституційний, він не стане ефективним законом, - нардеп Княжицький
21:29
Вадим Новинський
"Харківобленерго" заявляє про спробу захоплення з боку проросійського олігарха Новинського
21:28
Україна збільшила виробництво артснарядів та створила власну систему ППО: підсумки року від міністра Камишіна
20:58
OPINION
Маріанна Єлейко
Взаємодія – одна із сильних сторін українського суспільства
20:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Інформаційна політика щодо мобілізації може призвести до непередбачуваних наслідків. Колонка Сергія Згурця
20:43
US Department of Defense
Повітряні сили заперечили інформацію Newsweek, що F-16 вже в Україні
20:38
Засідання Сейму Республіки Польща
У Польщі ухвалили рішення про ліквідацію державних ЗМІ
20:05
ЗСУ
Українські війська відбили 27 атак РФ на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:04
жіночий бронежилет
Міноборони сертифікувало перший бронежилет для військовослужбовиць
20:02
OPINION
Андрій Кокотюха
Перемоги та зради 2023-го з території культури
19:44
книги
Держава почала виплачувати борги за програмами Українського інституту книги
19:42
Дональд Трамп
Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою усунути Трампа від праймеріз
19:26
Шмигаль
Шмигаль відповів, чи очікувати українцям підвищення ціни за електроенергію
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 672-го дня війни: в Росії через українських хакерів не працюють магазини та заправки, а Євросоюз планує обійти вето Угорщини для допомоги Україні
19:00
Огляд
злочини окупантів
Катування, зґвалтування та викрадення: які злочини проти українців в окупації чинили росіяни у 2023 році та як притягнути кривдників до відповідальності
18:59
Дональд Туск
Туск запевнив, що польський уряд близький до розблокування кордону з Україною
18:50
Обкладинка фільму про блокаду кордогу
Проросійська операція на польському кордоні: вийшов документальний фільм про справжню причину і мету блокування
18:50
штучний інтелект
The New York Times звинувачує Microsoft і OpenAI в порушенні авторських прав: газета подала до суду
18:35
російський полонений
Окупанти здаються у полон через "нелюдське ставлення командування РФ" та великі втрати у підрозділах, - ОК Захід
18:17
Ярослав Ракицький
"Гімн України співаю і буду співати": Ракицький заявив про бажання повернутись у збірну
18:05
OPINION
Борислав Береза
Проблеми з мобілізацією — це ідеальний шторм
18:00
Іван Вигівський
Голова Нацполіції про мобілізацію правоохоронців: "Ми максимально залучені до складу Сил оборони та дбаємо про внутрішній фронт"
17:57
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ замінить "Новочеркаськ" не раніше 2035-2036 років, - експерт Катков
17:53
Ілюстративне фото
У Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання. Як скористатися
17:48
Оновлено
гривня тисяча гривень
Україна може відкласти виплату пенсій, якщо США та ЄС не нададуть фіндопомогу, – Мінекономіки
17:41
Росія прагне провести неформальне засідання Ради безпеки ООН, на яке запросить пропагандистів, - ГУР
17:39
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Ексфутболісти збірної Англії накинулись на Зінченка: через українця "Арсенал" може втратити титул АПЛ
17:35
Ексклюзив
бойовий медик
"Працюють за трьох": капітан медслужби бригади Гвардії наступу "Буревій" закликав цивільних медиків долучитися до війни
17:27
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Жеваго: Якщо не знайдемо гроші на бюджет, то доведеться друкувати, а це призведе до інфляції
17:23
Володимир Зеленський на Різдво-2023
Зеленський заявив, що Україна у 2023 році випустила втричі більше зброї, ніж торік
17:15
Сергій Аксьонов
За 9 років окупації Криму українські силовики розслідували 585 справ - прокуратура
17:06
На фото: Пʼєр Рішар та Жерар Депардьє у 1983 році
Пʼєра Рішара позбавили звання посла благодійної організації за підтримку звинуваченого у зґвалтуванні Депардьє
17:04
Вадим Гутцайт
З початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло понад 400 українських спортсменів
16:59
Вадим Гутцайт
Президент НОК Гутцайт поскаржився, що не має можливості забронювати усіх спортсменів від мобілізації
16:56
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"
16:40
Дубінський, суд
Суд залишив Дубінського під вартою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV