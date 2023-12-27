Лубінець відреагував на мобілізаційний законопроєкт: є норми, які суперечать Конституції

Про це Дмитро Лубінець сказав в етері телемарафону.

"Я завжди ставлюся до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави й не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене. Це, я так розумію, відбуватиметься не на етапі підготовки на рівні Кабміну, а на етапі підготовки до розгляду в комітеті... Саме тому я чекаю офіційного направлення цього законопроєкту до мене: ми ретельно його вивчатимемо і я робитиму свої заперечення", - сказав омбудсмен Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, йдеться про низку обмежень, передбачених у законопроєкті щодо осіб, які ухиляються від мобілізації.

"Це пряма норма Конституції: людина не може бути обмежена у своїх правах. Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно", - йдеться у заяві.

Дмитро Лубінець наголосив, що ми не можемо дійти до стану, коли воюючи проти РФ, перетворимося на щось схоже на Росію

"З одного боку, ми захищаємо нашу державу, захищаємо всіх громадян, ми воюємо проти РФ. Але ми не можемо дійти до того самого стану, що воюючи проти РФ, перетворимося на щось, схоже на РФ. Коли в нас не діятимуть ні закони, ні норми, а Конституція перетвориться просто на папірець", - додав уповноважений Верховної Ради з прав людини.