Луческу назвав найкращу команду цьогорічної Ліги чемпіонів

Про це повідомляє iSport.ua.



Луческу також пригадав, що в своїй історії "Динамо" вже перемагало "Баварію".



"Багато хто говорить, що Баварія - машина і її складно зупинити. У своїй історії "Динамо" домагалося яскравих перемог над "Баварією". Головне - щоб мої гравці йшли з поля в високо піднятою головою. Щоб їм не було соромно за виконану роботу. "Баварія" - найсильніша команда в ЛЧ, у них величезні шанси виграти турнір. Збалансована команда, з відмінними гравцями, особливо в фізичному плані. Для нас важливо, що ми граємо в цьому турнірі з командами такого рівня", - сказав Мірча Луческу.

Матч "Баварія" - "Динамо" відбудеться 29 вересня. Початок - о 22:00.



Після 1-го туру групу E очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.

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