Луческу назвав найкращу команду цьогорічної Ліги чемпіонів
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вважає, що мюнхенська "Баварія" є найкращою командою у цьогорічній Лізі чемпіонів
Про це повідомляє iSport.ua.
Луческу також пригадав, що в своїй історії "Динамо" вже перемагало "Баварію".
"Багато хто говорить, що Баварія - машина і її складно зупинити. У своїй історії "Динамо" домагалося яскравих перемог над "Баварією". Головне - щоб мої гравці йшли з поля в високо піднятою головою. Щоб їм не було соромно за виконану роботу. "Баварія" - найсильніша команда в ЛЧ, у них величезні шанси виграти турнір. Збалансована команда, з відмінними гравцями, особливо в фізичному плані. Для нас важливо, що ми граємо в цьому турнірі з командами такого рівня", - сказав Мірча Луческу.
Матч "Баварія" - "Динамо" відбудеться 29 вересня. Початок - о 22:00.
Після 1-го туру групу E очолює "Баварія", яка має 3 очка. У "Динамо" та "Бенфіки" по 1 пункту. "Барселона" не набрала жодного балу.
- 27 вересня Мірча Луческу підписав новий контракт з київським топ-клубом.
- 28 вересня головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн заявив, що не сумнівається в успіху своєї команди в матчі з "Динамо" в Лізі чемпіонів.
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