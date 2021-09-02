Луческу пообіцяв обговорити з динамівцями їхню гру в матчі Україна - Казахстан у відборі на ЧС-2022
Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу незадоволений грою своїх футболістів у матчі кваліфікації ЧС-2022 між збірними України і Казахстану
Про це повідомляє Fanatik.ro.
У матчі Україна - Казахстан зіграли 7 гравців київського "Динамо" - В'ячеслав Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський та Віктор Циганков.
Головний тренер киян Мірча Луческу визнав, що його гравці помилялись і пообіцяв обговорити з ними моменти в клубі.
"Як би там не було, в футболі можливо все. На сьогоднішній день досягнуто рівня збалансованості збірних. Саме це ми побачили в матчі Казахстан - Україна. Навіть мої гравці помилялися. Я буду обговорювати з ними всі ці моменти і аналізувати їхню гру в збірної. Були допущені помилки, які стали вирішальними ", - сказав Мірча Луческу.
У 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу несподівано зіграла внічию проти Казахстану. Це був перший матч Олександра Петракова на посаді головного тренера національної команди.
Наступний матч збірна України проведе в цю суботу, 4 вересня. У суперниках збірна Франції.
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Нагадаємо, 1 вересня у 4-му турі кваліфікації на ЧС-2022 збірна України з футболу зіграла внічию проти Казахстану.
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