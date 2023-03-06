Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Лукашенко їздив до Китаю, щоб отримати особисті гарантії безпеки. Лукашенко розуміє, що почнуться процеси та тектонічні зміни в Росії після перемоги України - це головна мета його візиту", - пояснив Мусієнко.

За словами експерта, Лукашенко хоче, щоб у майбутньому Сі Цзіньпін замовив за нього слово перед європейцями.

"Лукашенко добре вдавав, що їде до Китаю за завданням Путіна. Обговорити маршрути транспортування зброї з Китаю через Білорусь. Раніше Китай постачав Білорусі ракети до РСЗВ "Полонез", і Путін просив Лукашенка, щоб той обговорив з китайським лідером це питання. Вважаю, що Лукашенко цього торкнувся, але основною метою візиту були особисті гарантії безпеки", - підкреслив Мусієнко.

У вівторок, 28 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув до Пекіну для переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпінем

Олександр Лукашенко під час візиту до Пекіну просуває інформаційну операцію РФ, спрямовану на сповільнення допомоги Заходу Україні та примус Києва до переговорів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив про підтримку "мирного плану" Пекіна щодо України

Дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимир Огризко вважає, що шукати глибоку причину візиту Лукашенка до Китаю в економічній площині не доводиться



