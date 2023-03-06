Лукашенко їздив до Китаю, щоб отримати для себе гарантії безпеки, - військовий експерт Мусієнко
Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, Лукашенко їздив до Китаю, щоб остаточно присягти на вірність Сі Цзіньпіну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Лукашенко їздив до Китаю, щоб отримати особисті гарантії безпеки. Лукашенко розуміє, що почнуться процеси та тектонічні зміни в Росії після перемоги України - це головна мета його візиту", - пояснив Мусієнко.
За словами експерта, Лукашенко хоче, щоб у майбутньому Сі Цзіньпін замовив за нього слово перед європейцями.
"Лукашенко добре вдавав, що їде до Китаю за завданням Путіна. Обговорити маршрути транспортування зброї з Китаю через Білорусь. Раніше Китай постачав Білорусі ракети до РСЗВ "Полонез", і Путін просив Лукашенка, щоб той обговорив з китайським лідером це питання. Вважаю, що Лукашенко цього торкнувся, але основною метою візиту були особисті гарантії безпеки", - підкреслив Мусієнко.
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