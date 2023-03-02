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Головна війна з Росією Приймаючи Лукашенка, Китай робить пас Путіну, - Огризко
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Приймаючи Лукашенка, Китай робить пас Путіну, - Огризко

2 березня, 2023 четвер
08:15
війна з Росією Лукашенко та Сі Цзіньпін

Дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимир Огризко вважає, що шукати глибоку причину візиту Лукашенка до Китаю в економічній площині не доводиться

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Що таке Білорусь з її мізерним, з точки зору китайських оцінок, ринком? Тобто економічного підґрунтя немає ніякого. Білоруського ринку для Китаю немає. Там не йдеться про практичне та економічне підґрунтя, там йдеться виключно про пропагандистські ефекти", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, приймаючи Лукашенка, Китай робить пас Путіну.

"Китай каже: я приймаю твого васала, він такий самий дикун, як і ти. Будемо удавати, що ми єдині ідеологічно. І за цим нічого не стоїть. Це пропаганда, ідеологія, картинка. Це треба подавати так, що гуртуються сили, які проти Західного світу, проти американського імперіалізму", - додав Огризко.

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