Приймаючи Лукашенка, Китай робить пас Путіну, - Огризко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Що таке Білорусь з її мізерним, з точки зору китайських оцінок, ринком? Тобто економічного підґрунтя немає ніякого. Білоруського ринку для Китаю немає. Там не йдеться про практичне та економічне підґрунтя, там йдеться виключно про пропагандистські ефекти", - підкреслив Огризко.

За словами дипломата, приймаючи Лукашенка, Китай робить пас Путіну.

"Китай каже: я приймаю твого васала, він такий самий дикун, як і ти. Будемо удавати, що ми єдині ідеологічно. І за цим нічого не стоїть. Це пропаганда, ідеологія, картинка. Це треба подавати так, що гуртуються сили, які проти Західного світу, проти американського імперіалізму", - додав Огризко.