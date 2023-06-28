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Лукашенко міг злякатися заколоту ПВК Вагнера більше, ніж Путін, - дипломат Єльченко

28 червня, 2023 середа
22:01
Війна з Росією Володимир Єльченко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, можливо, злякався заколоту ПВК Вагнера більше, ніж російський диктатор Володимир Путін і подумав про те, що може зіткнутися з аналогічною ситуацією з білоруськими добровольцями

Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Складається враження зі слів Лукашенка, що він вважає, що "схопив Бога за бороду". Він скористався цією ситуацією і почав робити сміливі заяви. Я впевнений, що жодних дивідендів це йому не додасть, принаймні щодо РФ. Можливо, він сподівається, що у Білорусі його будуть поважати. Краще б він займався ситуацією в Білорусі. А не висловлювався так, що за однією із версій, він бачить себе в кріслі президента та прем'єр-міністра об'єднаної держави (РФ та Білорусі). Я думаю, що до цього всього дуже далеко", - сказав він.

На думку Єльченка, ситуація з цим заколотом не має жодного стосунку до російсько-білоруських відносин.

"Інша справа, що Лукашенко, можливо, злякався заколоту більше, ніж Путін і подумав про те, що може зіткнутися з аналогічною ситуацією. Той же Полк Калиновського так само може зайти на територію Білорусі і піти маршем на Мінськ. Можливо, саме цього найбільше, боїться Лукашенко. Його войовничі, сміливі заяви розраховані на те, щоб опоненти його режиму злякалися, стали більш обережними і відклали плани повалити режим Лукашенка і зробити цю країну нарешті нормальною", - підсумував дипломат.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин. 

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Білорусь
Олександр Лукашенко
Вагнергейт
Заколот Вагнера
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2023, середа
28 червня
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