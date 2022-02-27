Лукашенко може в найближчі години ухвалити рішення щодо участі Білорусі у війні РФ проти України

Про це повідомляє Центр оборонних стратегій.



Існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь в найближчі години ухвалить рішення про участь Збройних сил РБ у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти українських сил оборони.



У центрі зазначають, що єдиною причиною такого рішення буде те, що громадянин Лукашенко повністю залежить, в тому числі у питаннях власної безпеки, від Путіна.

