Лукашенко може в найближчі години ухвалити рішення щодо участі Білорусі у війні РФ проти України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може в найближчі години ухвалити рішення щодо участі своєї країни у війні, яку розв'язала Росія проти України
Про це повідомляє Центр оборонних стратегій.
Існує дуже велика вірогідність того, що самопроголошений уряд Республіки Білорусь в найближчі години ухвалить рішення про участь Збройних сил РБ у війні, що веде Російська Федерація проти України. Це означатиме задіяння всіх сил та засобів збройних сил Білорусі проти українських сил оборони.
У центрі зазначають, що єдиною причиною такого рішення буде те, що громадянин Лукашенко повністю залежить, в тому числі у питаннях власної безпеки, від Путіна.
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