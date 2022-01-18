Лукашенко може виступити провокатором збройного протистояння між Україною і Білоруссю із залученням військ РФ, - Цибулько
Політтехнолог Володимир Цибулько вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може спровокувати нову агресію проти України
Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими".
"Найголовніше для Путіна зараз, змусити ЗСУ розсередитися по всьому периметру українського кордону. Левова частка боєздатних військ сконцетрована на сході країни. Ситуація змушує Україну залучати додаткові ресурси і, по суті, ми маємо унікальну ситуацію з абсолютною капітуляцією Лукашенка перед Путіним", - сказав Цибулько.
На його думку, Україна отримала реальну загрозу з півночі.
"Загнаний в кут Лукашенко може ситуативно виступити провоктором збройного протистояння між Україною і Білоруссю, для того, щоб створити "казус Беллі" і залучення російських військ. Союз диктаторів і спільні навчання виглядають як чергове змушення України до якоїсь додаткової мобілізації. Це спроба підштовхнути українську владу до цілого ланцюга помилок. Посилення кордону за допомогою Нацгвардії, воно вимушене. Брехня Лукашенка, що концентруються війська, - це поліцейський корпус", - сказав політехнолог.
Він додав, що Росія і Білорусь проводять реальні навчання з залученням ПЗРК, винищувачів.
"Росія притягує на територію Білорусі під ці навчання цілий спектр високотехнологічної зброї. Україні доведеться перенапрягтись, щоб перекрити цей напрямок", - підсумував Цибулько.
- Перші російські підрозділи, які братимуть участь у спільних військових навчаннях "Союзна рішучість-2022" з 10 по 20 лютого, вже прибули до Білорусі.
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