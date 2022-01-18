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Війська РФ почали прибувати до Білорусі для спільних навчань, які триватимуть з 10 по 20 лютого

18 січня, 2022 вiвторок
12:03
Світ Російсько-білоруські навчання

Перші російські підрозділи, які братимуть участь у спільних військових навчаннях "Союзна рішучість-2022" з 10 по 20 лютого, вже прибули до Білорусі

Про це повідомляють РИА-Новости, а також пресслужба міністерства оборони Білорусі.

Спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022" РФ і Білорусі пройдуть з 10 по 20 лютого. Зазначається, що вони будуть відбуватися на західних і південних кордонах республіки, тобто з боку України, Польщі та Балтійських країн.

"Практичні дії військ пройдуть на полігонах "Доманівський", "Гозький", "Обуз-Ліснівський", "Брестський" та "Осиповичський", а також на окремих ділянках місцевості, розташованих на території Республіки Білорусь. Планується задіяти аеродроми "Барановичі", "Лунинець", "Ліда" та "Мачуліщі", - заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

Міноборони Білорусі повідомляє, що російські військові вже почали прибувати до країни.

"Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що оскільки перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом усього першого етапу.

  • Нагадаємо, Білорусь анонсувала раптову перевірку сил реагування Союзної держави через "нарощування військового контингенту" біля їх кордонів перед спільними навчаннями з РФ.
  • Олександр Лукашенко заявив, що у лютому Білорусь спільно з Росією проведе військові навчання на західних і південних кордонах країни.
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Росія
Білорусь
російські навчання
військові РФ
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