Лукашенко та Путін одне одному не вірять, - політолог Магда

Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Євген Магда.

"Насправді суперечності між Путіним та Лукашенком є. Лукашенко хоче отримувати нафту й газ за внутрішньоросійськими цінами і випускати білоруську продукцію на російський ринок, але при тому лишатися на чолі суверенної держави", - зазначив він.

На думку політолога, це цікавий політичний маневр, тому що, саме Лукашенко був автором ідеї союзної держави.

"Його розрахунок був простим - вій молодий і енергійний думав, що очолить і Росію. А тут замість старого Єльцина з'явився підполковник ФСБ, який все зіпсував Лукашенку. Ця суперечка, якій вже понад 20 років дуже добре ілюструє стан їхніх стосунків. На люди вони можуть показувати, що вони друзі до смертної дошки, але насправді це не так. Вони одне одного достатньо сильно не долюбляють і одне одному не вірять. Лукашенко розуміє, що на території Білорусі на нього не зможуть так тиснути, як у РФ", - вважає Магда.

Сполучені Штати Америки сконцентровано відстежують взаємодію між Москвою і Мінськом у війні Росії проти України, зокрема, щодо розміщення російських сил на території Білорусі.