Лукашенко вирушив до Москви на переговори з Путіним щодо війни РФ проти України
11 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обговорить з очільником РФ Володимиром Путіним співпрацю між країнами та вторгнення Росії в Україну
Про це пише Белта.
У Москві Олександр Лукашенко та Володимир Путін обговорят двосторонні відносини, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію в умовах санкцій.
"На порядку денному також обстановка у регіоні та в Україні", - додало видання.
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