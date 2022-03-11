Лукашенко вирушив до Москви на переговори з Путіним щодо війни РФ проти України

Про це пише Белта.



У Москві Олександр Лукашенко та Володимир Путін обговорят двосторонні відносини, розвиток союзної кооперації, економічну взаємодію в умовах санкцій.



"На порядку денному також обстановка у регіоні та в Україні", - додало видання.

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