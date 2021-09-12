Лукашенко висунув Заходу ультиматум через санкції
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не розмовлятиме із Заходом, доки з Мінська не знімуть санкції
Про це повідомляє БелТА.
За словами Лукашенка, він погодиться на діалог із Заходом лише після зняття з Білорусі санкцій.
"Хочете жити безпечно - приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці безмозкі санкції і приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо", - сказав Лукашенко.
Він також запевнив, що західні санкції виявилися бездіяльними, тому в Білорусі не переживають про нові можливі обмеження.
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Нагадаємо, 9 серпня, за рік після проведення невизнаних Заходом виборів президента у республіці Білорусь, США та Канада наклали нові санкції на режим Лукашенка.
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