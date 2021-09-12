Лукашенко висунув Заходу ультиматум через санкції

Про це повідомляє БелТА.

За словами Лукашенка, він погодиться на діалог із Заходом лише після зняття з Білорусі санкцій.

"Хочете жити безпечно - приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці безмозкі санкції і приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо", - сказав Лукашенко.

Він також запевнив, що західні санкції виявилися бездіяльними, тому в Білорусі не переживають про нові можливі обмеження.

Нагадаємо, 9 серпня, за рік після проведення невизнаних Заходом виборів президента у республіці Білорусь, США та Канада наклали нові санкції на режим Лукашенка.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb