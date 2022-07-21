Лукашенко визнав "де-факто" терористів "ЛДНР" і "російський" Крим
Самопроголошений президент заявив, що Білорусь визнає терористів "ЛДНР" і Крим, якщо в цьому буде "сенс" і "потреба"
Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю AFP.
Олександр Лукашенко також сказав, що його режим співпрацює з підконтрольними Росії терористичними угрупованнями в ОРДЛО, а також в окупованому Криму.
"Але який сенс сьогодні, визнаю я публічно або не визнаю. Ми фактично з ними (терористами. - Ред.) співпрацюємо. Я буду допомагати Луганську і Донецьку. Криму буду допомагати. Ми з ними співпрацюємо, ми цього не приховуємо", - сказав він.
Він додав, що Білорусь "де-факто" визнала, що є Крим, Луганськ і Донецьк. "Тому що ми з ними співпрацюємо", - сказав Лукашенко, додавши, що за потреби, визнає окуповані українські території офіційно. "Треба — визнаю указом президента. Якщо це потрібно буде. Але зараз це нічого не дасть додатково".
- Також самопроголошений президент Білорусі підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України, і що його мрією була єдина слов'янська держава.
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