Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю AFP.

"Так, ми беремо участь в операції. Але як: ми закрили захід, південний захід Білорусі, щоб ви звідти не вдарили в спину росіянам. Ось наша участь. Так, ми лікували поранених, загиблих людей, які приймали на територію Білорусі. Ми ліки передавали й передаємо українцям, і росіянам. Це наша участь у цій операції. Ми людей не вбиваємо", - сказав самопроголошений президент РБ.

Лукашенко звинуватив Захід у підготовці до захоплення Білорусі.

"Навіщо розгорнули на кордоні чотири дивізіони? Навіщо ви націлилися проти нас? Ви хочете сказати, що я мав сидіти й чекати, поки на голову білоруському народу ракети почнуть падати? Ні", - заявив він.

"Я підтримую Росію в тому, що вони вас попередили. Якби військові Росії проморгали цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО – не України. Зараз не Україна воює, зараз ви там воює: ваші найманці та ваша зброя. Так ви ж ще більші агресори, ніж я", - переконаний Лукашенко.

Дипломат Валерій Чалий висловив думку, що президент Росії Путін хоче зіткнути самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка з НАТО, щоб уже потім РФ домовлялася з Альянсом на рівних.

6 липня політичний експерт Зіновій Свереда висловив думку, що війна дуже скоро перейде на територію Росії та Білорусі.

9 липня російський опозиційний політик Марк Фейгін розповів, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виступає проти Збройних сил України, адже розуміє, що ракети долетять до всіх його палаців.

13 липня боєць ЗСУ Ігор Лапін висловив думку, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко ухвалив рішення вступити у війні проти України.

21 липня в ефірі Еспресо військовий експерт Самусь заявив, що Лукашенко саботує участь Білорусі у війні, адже ЗСУ знищать білоруську армію.

21 липня Лукашенко розповів, що завжди мріяв про "єдиний слов'янський народ", а Путін — про "русский мир".

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