Ми беремо участь в операції, але людей не вбиваємо. Лукашенко розповів, як Білорусь воює проти України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що Білорусь допомагає Росії в агресії проти України
Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю AFP.
"Так, ми беремо участь в операції. Але як: ми закрили захід, південний захід Білорусі, щоб ви звідти не вдарили в спину росіянам. Ось наша участь. Так, ми лікували поранених, загиблих людей, які приймали на територію Білорусі. Ми ліки передавали й передаємо українцям, і росіянам. Це наша участь у цій операції. Ми людей не вбиваємо", - сказав самопроголошений президент РБ.
Лукашенко звинуватив Захід у підготовці до захоплення Білорусі.
"Навіщо розгорнули на кордоні чотири дивізіони? Навіщо ви націлилися проти нас? Ви хочете сказати, що я мав сидіти й чекати, поки на голову білоруському народу ракети почнуть падати? Ні", - заявив він.
"Я підтримую Росію в тому, що вони вас попередили. Якби військові Росії проморгали цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО – не України. Зараз не Україна воює, зараз ви там воює: ваші найманці та ваша зброя. Так ви ж ще більші агресори, ніж я", - переконаний Лукашенко.
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