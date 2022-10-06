Лукашенко заборонив підвищення цін в Білорусі

Про це він заявив на нараді з економічним блоком на тему інфляції, повідомляє БЕЛТА.

"З 6 жовтня забороняється всяке зростання цін. Від сьогодні. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоби за добу не накрутили ціни. Тому віднині зростання цін забороняється. І не дай Боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки",- озвучив радикальне і ринкове рішення президент Білорусі.

Відзначимо, 3 жовтня Лукашенко закликав оголосити загальну мобілізацію на збір урожаю, залучаючи для допомоги аграріям навіть учнів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb