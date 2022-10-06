Лукашенко заборонив підвищення цін в Білорусі
Президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився з 6 жовтня запровадити заборону на підвищення цін у країні
Про це він заявив на нараді з економічним блоком на тему інфляції, повідомляє БЕЛТА.
"З 6 жовтня забороняється всяке зростання цін. Від сьогодні. Не з завтрашнього дня, а з сьогоднішнього. Щоби за добу не накрутили ціни. Тому віднині зростання цін забороняється. І не дай Боже хтось по бухгалтерії проведе заднім числом щось, якісь розрахунки, перерахунки",- озвучив радикальне і ринкове рішення президент Білорусі.
- Відзначимо, 3 жовтня Лукашенко закликав оголосити загальну мобілізацію на збір урожаю, залучаючи для допомоги аграріям навіть учнів.
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