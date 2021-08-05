Лукашенко заявив про "додаткову загрозу" з боку України

Про повідомляє БелТА.

"Народ близький, але керівництво України, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід, на Схід йдуть, на Південь, неважливо. Це їхня справа - визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше", - сказав Лукашенко.