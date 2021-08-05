Лукашенко заявив про "додаткову загрозу" з боку України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну загрозою, "якої раніше не було"
Про повідомляє БелТА.
"Народ близький, але керівництво України, взяло орієнтацію конфронтації. Ми не говоримо, куди вони там, на Захід, на Схід йдуть, на Південь, неважливо. Це їхня справа - визначатися. Але в основі їх політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше", - сказав Лукашенко.Читайте також: "Чи то з півдня, чи то з заходу жодна нога не має ступити": Лукашенко доручив силовикам закрити "кожен метр" кордону
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