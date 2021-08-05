"Чи то з півдня, чи то з заходу жодна нога не має ступити": Лукашенко доручив силовикам закрити "кожен метр" кордону
Самопроголошений президент Олександр Лукашенко доручив силовикам закрити кордон Білорусі
Про це повідомляє БелТА.
"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі, будь то з півдня або з заходу, ступити не повинна", - підкреслив він.
За словами Лукашенка, такий крок необхідний нібито для того, щоб країни не змогли реалізовувати тактику видворення нелегальних мігрантів.
"Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали кошти в прикордонні війська, в силові структури", - сказав він.
- Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове призупинення перетину кордону на в’їзд в Республіку Білорусь.
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