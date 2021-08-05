"Чи то з півдня, чи то з заходу жодна нога не має ступити": Лукашенко доручив силовикам закрити "кожен метр" кордону

Про це повідомляє БелТА.

"З сьогоднішнього дня жодна нога на територію Білорусі, будь то з півдня або з заходу, ступити не повинна", - підкреслив він.

За словами Лукашенка, такий крок необхідний нібито для того, щоб країни не змогли реалізовувати тактику видворення нелегальних мігрантів.

"Закрийте кожен метр кордону. Ми не дарма вкладали кошти в прикордонні війська, в силові структури", - сказав він.

Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове призупинення перетину кордону на в’їзд в Республіку Білорусь.